La musique de Valentino Vivace se déguste comme un apéro à Paléo

J’ai eu deux déclics. J’ai pris une claque électronique avec «Take Me To The Hospital» de The Prodigy que j’ai découvert en 2013. Et le concert de Tame Impala en 2015 au Zurich Open Air m’a ouvert à un nouveau monde. Je me suis alors intéressé aux trucs électroniques et aux synthés, qui ne m’ont plus lâché. Ils sont à la base du son des années 1980.