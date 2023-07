Freya Ridings se réjouit de son live au légendaire Montreux Jazz

Freya Ridings a été découverte grâce au single «Lost Without You», sorti en 2017.

Je suis impatiente de me produire dans ce festival légendaire. J’ai plusieurs concerts de prévus durant tout l’été à travers l’Europe pour des festivals, mais être invitée à Montreux est un grand honneur.

À passer un bon moment. J’adore être sur scène. Être en contact avec le public, il n’y a rien de mieux. Je vais notamment chanter des titres de mon nouvel album «Blood Orange» et bien sûr mes morceaux précédents. Après les festivals, je vais démarrer cet automne une tournée au Royaume-Uni ainsi qu’en Irlande.

J’ai rencontré les réalisateurs, Kirk DeMicco et Faryn Pearl, qui m’ont expliqué l’histoire de cette adolescente, différente physiquement des autres, qui a du mal à s’intégrer dans son lycée. Je me suis totalement identifiée à Ruby, car j’étais montrée du doigt à l’école. Ma chevelure rousse sortait du lot en classe. J’ai tout de suite compris ce qu’une ado peut ressentir quand on se moque d’elle. J’ai voulu composer une chanson, comme un hymne pour aider les filles à prendre confiance en elles. «Rise» est l’une de mes compositions favorites de toute ma carrière.