Envie de courir après les excès des Fêtes? Attention à la musique qui accompagne ces séances d’exercices. Une étude britannique, réalisée par l’entreprise de vêtements Pour Moi, fait l’hypothèse que la musique é coutée pendant le jogging pourrait influencer le rythme de course .

L’analyse a été effectuée sur soixante durées de footing de trente coureurs ainsi que leurs différentes vitesses sur un kilomètre. É couter Drake ajout e vingt et une secondes par kilomètre au temps de course des participants . Cela équivaut à une minute et quarante-cinq secondes de plus sur une distance d ’ environ cinq kilomètres.

Il n’est pas le seul artiste à faire diminuer les performances des coureurs. L ’ étude révèle qu ’ écouter BTS (+ 9 secondes) , Doja Cat (+ 5 secondes) , Nicki Minaj (+2 secondes) ou encore Katy Perry (+1 seconde) produit le même effet.

Quels artistes pour aller vite?

Les résultats de l ’ étude indiquent qu’écouter Beyoncé, Harry Styles et Britney Spears ne diminue pas la vitesse de course. Adele, Taylor Swift, Shawn Mendes, Rihanna, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo et Justin Bieber p euvent aussi vous faire accélérer.