Guerre en Ukraine - Anna Fedorova: «La musique plus forte que les discours»

La pianiste ukrainienne Anna Fedorova (au micro) et la violoncelliste russe Maya Fridman ont donné ensemble un concert à Amsterdam le 6 mars dernier. AFP

Elle est l’une des plus grandes pianistes de sa génération. À 32 ans, Anna Fedorova, qui est née à Kiev, a décidé de s’impliquer à sa façon pour aider son Ukraine natale en organisant des concerts de Charité à travers l’Europe. Elle sera en Suisse mi-avril et a répondu aux questions de «20 minutes» par zoom depuis Amsterdam où elle s’est installée depuis plusieurs années.



Comment vivez-vous la situation en Ukraine?

Je suis choquée que personne n’ait pris au sérieux ce qui se préparait à la frontière de l’Ukraine alors que Poutine y amassait ses armées depuis des mois. Mais le pire est de voir les crimes contre l’humanité qui sont commis dans mon pays avec les bombardements sur les écoles, les hôpitaux, les maternités et les immeubles de civils. Cela me brise le cœur. J’ai la chance d’avoir mes parents avec moi en ce moment alors qu’ils vivent normalement à Kiev. J’ai réussi à leur faire prendre l’un des derniers avions qui a quitté l’Ukraine avant le début des bombardements



Votre père est russe. Comment est-ce que votre famille vit ce conflit?

Il est né et a grandi en Russie jusqu’à ses 25 ans mais a passé les 35 dernières années de sa vie en Ukraine. Il se sent totalement ukrainien même s’il a l’impression que les deux patries dans son cœur se font la guerre. Mes parents sont aussi musiciens, mon père est compositeur et ma mère professeur de musique. Tous deux avaient de nombreux élèves en Ukraine qui apprenaient le piano. Certains d’entre eux sont avec nous aux Pays-Bas. Nous les aidons à trouver des logements.



Vous avez décidé d’organiser plusieurs concerts caritatifs pour aider l’Ukraine. Comment est née cette idée?

J’habite près d’Amsterdam et je ne pouvais pas rester à pleurer en voyant la guerre à la télé et en pensant à mes proches en Ukraine sans agir à ma façon. J’en ai parlé avec mon manager qui m’a présenté une autre musicienne, Maya Fridman, une violoncelliste russe qui vit aussi aux Pays-Bas et qui est contre cette guerre. Nous avons discuté toutes les deux et j’ai contacté la principale salle de concert aux Pays-Bas, le Concertgebouw, pour organiser un concert de charité ensemble. Le patron a dit oui sans hésiter en offrant toute l’infrastructure. Nous avons vendu tous les tickets en 30 heures et obtenu plus de 100’000 euros.



Quel a été le plus gros challenge dans la préparation de ces concerts?

Le plus dur est de surmonter la charge émotionnelle qui vous paralyse quand vous voyez une guerre qui affecte tant de gens. Mais une fois que j’ai pris la décision d’agir, plus rien ne m’arrête. Depuis notre premier gala aux Pays-Bas, des dizaines d’autres musiciens nous ont rejoints et nous allons organiser des concerts à travers toute l’Europe pour l’Ukraine. Nous avons des dates en Allemagne, Espagne, France et même en Roumanie pour jouer devant des réfugiés ukrainiens.



Et en Suisse?

J’ai deux concerts avec la violoniste Clémence De Forceville en avril, à Soleure le 10 puis à Bâle le 15. Nous jouerons du Debussy et Ravel notamment mais les détails restent à confirmer. L’un des organisateurs souhaite également organiser un gala de charité supplémentaire si nous arrivons à trouver une date.