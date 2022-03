Direct vidéo : La mutation de Twitch fait fuir ses hauts cadres

En voulant devenir grand public, la plateforme a perdu le contact avec sa communauté de streamers de jeux vidéo, accusent des ex-dirigeants.

Le renouvellement des dirigeants de Twitch se ferait au détriment de la communauté des joueurs. REUTERS

Twitch a enregistré le départ d’au moins six employés de haut niveau depuis le début de l’année. Il ne s’agit pas des moindres puisqu’on relève le directeur de l’exploitation et le directeur du contenu. «Nous avons emprunté la voie de la Silicon Valley, en recrutant des gens de Facebook et de Twitter», a témoigné Marcus «DJ Wheat» Graham à l’agence Bloomberg. «De nombreuses recrues avaient peu de connaissances en jeux ou en live streaming […] et n’étaient pas disposées à apprendre ce qu’était cette communauté, pourquoi elle était spéciale», a ajouté le désormais ex-responsable du développement des créateurs.

Turn-over important

L’exode a commencé l’année dernière, avec le départ de plus de 300 employés, et plus de 60 personnes ont pris la porte depuis le début de l’année, selon le média américain. Twitch affirme de son côté avoir embauché plus de 500 personnes l’année dernière, portant l’effectif global à 1800 personnes. La firme basée à San Francisco vante ses efforts pour recruter des personnes ayant des origines et des compétences différentes, dont la «diversité de pensée» aide Twitch à innover et à s’améliorer.

Les départs vont se poursuivre, voire s’accélérer, prédisent sept employés actuels et anciens, car ils affirment que Twitch perd le contact avec la base de sa communauté: une communauté d’environ 8,5 millions de streamers dont les exploits de jeu attirent en moyenne 140 millions de personnes sur la plateforme chaque mois.

Revenus en question

Les nouvelles fonctionnalités de Twitch sont souvent mal reçues, à l’exemple de la récente offre exigeant au moins 40 heures de streamers par mois pour bénéficier de revenus sous la forme de publicités diffusées sur sa propre chaîne. Des employés affirment avoir dit à leurs patrons que ces publicités agaceraient les spectateurs.

La sortie de nouveaux produits est devenue plus importante que la fidélité à la communauté Twitch, estime pour sa part Brandon Ewing. «Vous aviez des gens qui n’utilisaient pas vraiment la plateforme et qui concevaient des produits pour des utilisateurs dont ils ne se souciaient pas afin d’être promus», a déploré l’ancien responsable du marketing de contenu.

Départ clé

Après avoir racheté Twitch en 2014 pour 970 millions de dollars, Amazon avait laissé la direction en place et très peu touché à l’entreprise. En 2020, le départ du cofondateur Kevin Lin aurait été un tournant selon Marcus Graham. «C’est vers lui qu’on allait quand on pensait que le bateau allait dévier de sa route. Une fois Kevin parti, il y avait beaucoup plus de décisions prises avec la tête plutôt qu’avec le cœur», a confié le vétéran de Twitch.

Mue profonde

Cette époque a aussi coïncidé avec les ambitions de la filiale Amazon de ne plus se limiter à une plateforme de diffusion de parties de gamers et d’en faire le grand «nettoyage». Certains employés reconnaissent que cela a eu des avantages, notamment en rendant l’environnement plus sûr et plus accueillant pour les streamers.

Pour conserver ses meilleurs streamers, Twitch devra cependant revoir sa copie en les considérant comme des talents et pas de simples utilisateurs, estime Joost van Dreunen, enseignant à l’école de commerce de l’Université de New York. «Ils passent beaucoup de temps à créer des boutons, mais pas beaucoup de temps à étendre leur catalogue de contenu», a-t-il lâché.