États-Unis : La mystérieuse disparition d’une jeune voyageuse émeut l’Amérique

Parti en voyage en van à travers les États-Unis, un couple suscite de vives émotions. Une Américaine de 22 ans, Gabrielle Petito, est portée disparue.

The Moab Police Department via AP

Gabrielle Petito, 22 ans, avait quitté New York en juillet avec son compagnon Brian Laundrie, 23 ans, le début d’un voyage dans une camionnette censé durer quatre mois et dont les étapes étaient régulièrement partagées par le couple sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.