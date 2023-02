Angleterre : La mystérieuse disparition d’une mère de famille suscite l’émotion

Selon la police de Lancashire, Nicola Bulley a disparu dans «une fenêtre de dix minutes» dans la campagne, près du village de St Michael’s on Wyre, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Elle venait de déposer ses filles à l’école et promenait son chien. À 9h01, cette conseillère hypothécaire a participé à un appel professionnel sur Teams. Cette réunion à distance s’est terminée à 9h30, mais son téléphone est resté connecté à l’appel.

Téléphone et chien retrouvés

Un promeneur a vu Nicola Bulley à 9h10. À partir de 9h20, son téléphone était localisé, selon l’enquête de la police, sur le banc où il a été retrouvé, vers 9h35, par un autre promeneur, non loin du chien, resté seul et «agité». «Notre principale hypothèse de travail est que Nicola est tristement tombée dans la rivière et qu’il n’y avait pas de tiers ou d’implication criminelle, et que ce n’est pas suspicieux, mais un cas tragique de disparition de personne», a dit, vendredi, Sally Riley, qui mène l’enquête de la police.