Lune : La Nasa a choisi un site d’alunissage pour son rover chercheur de glace

La Nasa espère que son rover VIPER sera, en 2023, en capacité de confirmer la présence d’eau glacée juste en dessous de la surface lunaire.

À l’inverse des rovers utilisés sur Mars, VIPER peut être piloté en temps réel, en raison d’une distance bien plus courte entre la Terre et la Lune.

C’est l’une des régions les plus froides du système solaire, et qui n’a été sondée qu’à distance jusqu’ici, à l’aide de capteurs tels que ceux à bord de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, et du Lunar Crater Observation and Sensing Satellite. «Le rover va faire connaissance de très près avec le sol lunaire, forant même à un mètre de profondeur», a ajouté Lori Glazer.