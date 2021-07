Exploration spatiale : La Nasa choisit SpaceX pour sa mission vers Jupiter

L’agence spatiale américaine a confié son prochain voyage vers Europe, une des lunes de Jupiter, à la compagnie Space X du milliardaire Elon Musk.

Elle sera notamment chargée de caméras et de spectromètres pour produire des images à haute résolution et des cartes de composition de la surface et de l’atmosphère, ainsi qu’un radar pour pénétrer la couche de glace et rechercher de l’eau liquide en dessous.