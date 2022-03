Espace : La Nasa ouvre un échantillon prélevé il y a 50 ans sur la Lune

L’échantillon en question a été collecté par les astronautes américains Eugene Cernan et Harrison Schmitt en décembre 1972, durant la mission Apollo 17.

Nommé 73001, l’échantillon en question a été collecté par les astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmitt en décembre 1972, durant la mission Apollo 17 -- la dernière du programme. Le tube, long de 35 cm et large de 4, avait été enfoncé dans le sol de la vallée de Taurus-Littrow.

Extraire des gaz

Trois échantillons lunaires encore scellés

Or, «il n’y a pas de pluie sur la Lune et on ne comprend pas vraiment comment les glissements de terrain y surviennent», a expliqué lors d’une séance de questions sur Twitter Juliane Gross, conservatrice adjointe pour Apollo. «En regardant les parties profondes de la carotte, on pourra peut-être comprendre ce qui les provoque.»