Espace : La NASA perd deux satellites de surveillance des ouragans

Un dysfonctionnement de la fusée a provoqué la perte des deux satellites météo.

Dans un message publié sur son site Web avant le lancement, la NASA a décrit les TROPICS CubeSats comme une constellation de six satellites de la taille d’une «boîte à chaussures» qui «étudieront la formation et le développement des cyclones tropicaux, en faisant des observations plus souvent que ce qui est possible actuellement avec les satellites de surveillance météo». Astra a reçu un contrat de 7,95 millions de dollars de la NASA en février 2021 pour trois lancements, chacun avec une paire de satellites TROPICS à bord.