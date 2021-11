Station spatiale internationale : La NASA reporte la sortie de deux astronautes à cause de «débris»

Les Américains Kayla Barron et Thomas Marshburn étaient censés, mardi, réparer une antenne de l’ISS. Les débris d’un satellite russe repoussent leur sortie.

La NASA a annoncé, tôt mardi, le report d’une sortie dans l’espace de deux de ses astronautes à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), en raison du risque posé par des «débris». Ces astronautes, Thomas Marshburn (61 ans) et Kayla Barron (34 ans), devaient sortir du laboratoire spatial dans la journée de mardi, pour une sortie d’une durée de six heures et demie, afin de remplacer une antenne de communication radio défectueuse.