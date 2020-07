«ASTRONOMY PICTURE OF THE DAY»

La NASA séduite par le décor magique du Pizol

L’agence spatiale américaine a publié une photo montrant la comète Neowise au-dessus de la montagne alémanique. Un joli coup de pub pour la région.

Chaque jour, la NASA sélectionne une image, photo ou vidéo de l’espace et la partage sur un site internet entièrement dédié à cet «Astronomy picture of the day». Mercredi, c’est un cliché pris en Suisse qui a été mis en avant par l’agence spatiale américaine. On y voit la comète Neowise passer au-dessus du Pizol, une montagne qui se dresse entre Bad Ragaz (SG) et Wangs (SG) à une altitude de 2844 mètres. L’image a été réalisée à partir de plusieurs clichés pris à 30 minutes d’intervalle par la webcam de la station Laufböden à Bad Ragaz.