Espace : La Nasa s’inquiète de la future station spatiale chinoise

Alors que l’ISS devrait être mise hors service d’ici 2030, le patron de l’agence spatiale américaine voudrait conserver une présence américaine en orbite terrestre pour ne pas subir la concurrence chinoise.

«Une chose m’inquiète. La Chine est en train de construire rapidement ce qu’ils appellent la Station spatiale internationale chinoise», a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de l’agence américaine, lors d’une audition au Congrès. «Ils sont rapidement en train de la promouvoir auprès de tous nos partenaires internationaux, dans lesquels nous avons tant investi», a-t-il poursuivi. «Ce serait tragique, après tout ce temps et tant d’efforts, d’abandonner l’orbite terrestre basse et de céder ce territoire».

L’ISS, assemblée à partir de 1998 par les États-Unis et la Russie en partenariat avec le Canada, l’Europe et le Japon, devrait être mise hors service d’ici 2030. La Nasa ne veut pas la remplacer par une autre station, mais voudrait conserver une présence américaine en orbite terrestre basse (l’ISS se situe à environ 400 km d’altitude) grâce au secteur privé, dont la Nasa serait une cliente.

Stratégiquement, les États-Unis garderaient ainsi une présence, tout en consacrant la majorité des budgets spatiaux à la Lune, Mars et des explorations plus lointaines. Mais la rentabilité d’un tel projet pour des entreprises reste à prouver, et Jim Bridenstine réclame plus de crédits au Congrès pour aider à «commercialiser» l’orbite basse. Pour l’instant, les élus rechignent.