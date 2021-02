Espace : La Nasa veut faire voler un hélicoptère sur Mars

La Nasa souhaite prouver qu’il est possible de faire voler un hélicoptère sur Mars. Composé de quatre pieds, d’un corps et de deux hélices superposées, l’appareil devra réaliser une prouesse.

Plus d’un siècle après le premier vol motorisé sur Terre, la Nasa compte prouver qu’il est possible de faire voler un engin sur une autre planète.

Hélicoptère ultra-léger

Ingenuity ressemble en réalité plutôt à un gros drone. Le défi principal pour les ingénieurs: le rendre le plus léger possible, afin qu’il puisse se soulever dans un air extrêmement léger. Il ne pèse finalement que 1,8 kg.

Il est composé de quatre pieds, d’un corps et de deux hélices superposées. Il mesure 1,2 mètres d’un bout à l’autre d’une pale. Les hélices tourneront à une vitesse de 2.400 tr/min (tours par minutes), soit environ cinq fois plus rapidement qu’un hélicoptère standard. Ingenuity est équipé de panneaux solaires pour recharger ses batteries, une grande partie de l’énergie étant utilisée pour se réchauffer (il fait -90°C la nuit sur Mars). Il peut également prendre des photos et vidéos.