il y a 47min

Automobilisme

La Nascar bannit un symbole raciste de ses circuits

La Nascar, l’association des courses de stock-car aux États-Unis, a annoncé l’interdiction immédiate du drapeau des Confédérés lors de ses courses.

de Sport-Center

Le drapeau confédéré, qui est aussi perçu comme un symbole de l’esclavagisme et du racisme, a été banni des circuits de la Nascar. KEYSTONE

À la suite de multiples appels contre cette bannière perçue comme un symbole de l’esclavagisme et du racisme, la Nascar, la puissante organisation qui régit les courses de stock-car, a interdit jeudi le drapeau des Confédérés sur ses circuits. Le drapeau confédéré était l’emblème des soldats sudistes pendant la guerre de Sécession entre les abolitionnistes du Nord et les esclavagistes du Sud. Ce drapeau, qui faisait partie du folklore des courses de la Nascar, était fréquemment agité sur les circuits durant des compétitions qui sont extrêmement populaires aux États-Unis, notamment dans les États ruraux du Sud.

«La présence du drapeau des Confédérés est interdite pour tous les événements de la Nascar», a souligné l’organisation des courses de voitures de série, tandis que les États-Unis sont devenus une poudrière depuis le début des manifestations contre le racisme et les violences policières suite au décès de George Floyd le 25 mai à Minneapolis. «Exhiber ce drapeau va à l’encontre de notre engagement à fournir un environnement accueillant et inclusif aux fans et aux concurrents», a communiqué la Nascar, dont la décision a notamment été saluée par le basketteur des Los Angeles Lakers LeBron James.

Le seul pilote afro-américain du circuit, Darrell «Bubba» Wallace, avait demandé que le drapeau confédéré soit retiré des circuits, insistant sur le fait qu’il «n’avait pas sa place dans le sport».

Le pilote afro-américain Bubba Wallace conduira une voiture aux couleurs du mouvement Black Lives Matter. KEYSTONE

«Personne ne devrait se sentir mal à l’aise quand on assiste à une course Nascar. Donc ça commence par les drapeaux confédérés, il faut les sortir d’ici», avait expliqué Wallace, qui pilotera dorénavant une Chevrolet aux couleurs du mouvement «Black Lives Matter» portant des inscriptions prônant l’égalité et la fraternité entre les races.

Un pilote s’oppose à cette décision