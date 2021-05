Sports automobiles - La NASCAR va trouver son maître

400 tours. C’est la longueur de la course, menée le week-end dernier sur le Dover International Speedway, dans le Delaware. Et quatre. C’est le nombre de pilotes qu’a réussi à installer l’écurie Hendrick Motorsports aux premiers rangs de la compétition. Une rareté et, donc, un exploit assez immense. Voilà 16 ans que personne n’avait réussi pareil quadruplé dans une course de NASCAR. L’écurie gagnante, basée en Caroline du Nord, elle, n’y était encore jamais parvenue.