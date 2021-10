Football – La Nati à la Pontaise, dès ce lundi après-midi

C ’ est la troisième fois que la Suisse s ’ entraîne à Lausanne , ces dernières années, après ses visites lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018 et l ’ Euro 2020. «Je suis très heureux, et les joueurs aussi, de retrouver Lausanne et les fans pour un entraînement public après cette longue absence en Suisse romande due au C ovid . Nous espérons que le public sera nombreux pour nous apporter son énergie et ses encouragements», a déclaré Murat Yakin , dans un communiqué.