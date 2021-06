Football - La Nati a rendez-vous avec l'histoire à Bucarest

France-Suisse ou David contre Goliath. Un géant d’Europe de 60 millions d’habitants dont la puissance coloniale, les révolutions et les entreprises militaires sont souvent mises en avant en histoire face à un petit îlot de paix au milieu de l’Europe qui aime revendiquer sa neutralité et qu’on aime colorier en jaune dans les cartes de géographie. « - Les Français ? - Ils se sentent supérieurs » entendons-nous volontiers dans les discussions de bistrots. « - Les Suisses ? - Ils sont lents, très très lents et chez nous, les Petit-suisse, on les mange » répondent souvent les Français. Et pourtant…France-Suisse, c’est une histoire d’amour incomprise au fond. Telles deux soeurs, une plus âgée que l’autre, qui ne se comprennent pas, qui se chamaillent tout le temps, mais qui s’adorent. En Suisse, on zieute sans cesse ce qui se passe chez nos voisins français pour ensuite pouvoir critiquer. Du côté français, on se bat pour passer avant 8h la douane de Ferney-Voltaire ou celle de Saint-Gingolph car on se réjouit, au quotidien, de venir travailler en Suisse.