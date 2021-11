Football – La Nati a vraiment bien fait d’éviter les barrages

Sur la ligne de départ se trouvent les dix sélections qui ont terminé deuxièmes de leur groupe des éliminatoires, ainsi que les deux meilleurs vainqueurs de groupes de la dernière Ligue des nations. L’Italie, le Portugal, la Suède, le Pays de Galles, l’Ecosse et la Russie seront têtes de série et auront l'avantage de jouer la demi-finale à domicile, mais devront se méfier des six autres barragistes - Pologne, Autriche, République tchèque, Macédoine du Nord, Ukraine et Turquie - qui étaient également tous présents lors du dernier Euro. Les trois équipes finalistes recevantes seront désignées par tirage au sort.