Football - La Nati doit assurer contre l'Irlande du Nord

Il faut tirer les bénéfices d'un super match nul obtenu à Bâle dimanche contre l'Italie. Murat Yakin a fait forte impression en alignant une équipe soudée, rigoureuse et même parfois dangereuse offensivement. Il faut ce soir remettre les bouchées doubles pour prendre trois points. L'adversaire de ce soir semble plus abordable sur le papier que l'Italie, championne d'Europe en titre, mais les Nords Irlandais sont capables de faire mal et sont actuellement toujours dans la course à la seconde place. À ne pas sous-estimer.