Coupe du monde: Derniers tests pour la Nati avant le Mondial

«Bien sûr, comme à chaque match, on essaiera de gagner, relève Gaëlle Thalmann. Mais ce n’est pas le plus important. Il faut arriver au Mondial avec les idées claires.» Les Suissesses savent où elles vont, l’heure n’est plus aux tests. «Il faut se mettre en mode Coupe du monde. Notre plan de jeu et notre système doivent être intégrés. Je connais mes joueuses, leurs forces et leurs faiblesses. Il s’agit désormais de former une équipe où chacune peut s’insérer», poursuit Grings. Continuer à progresser en tant que groupe, emmagasiner de la confiance. Et marquer des buts, surtout.