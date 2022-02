Football féminin - La Nati face à l’Irlande du Nord, la tête tournée vers l’Italie

Au soleil à Marbella pour s’éviter un printemps pluvieux. Depuis le début de la semaine, l’équipe de Suisse féminine effectue un camp d'entraînement sur la Costa del Sol, où elle va affronter l’Irlande du Nord dimanche, puis l’Autriche mercredi. «Le but est de préparer les échéances d’avril», explique Nils Nielsen. Deux matches déterminants dans l’optique d’une qualification pour la Coupe du monde 2023 en Australie/Nouvelle-Zélande: un déplacement le 8 avril en Roumanie, 3e du groupe, puis la réception de l’Italie le 12, à Thoune. Un choc au sommet pour conserver la première place du groupe G et décrocher le billet pour l’Océanie.

Pour ce rassemblent, le sélectionneur national doit composer sans quatre pièces maîtresses de son équipe: la défenseuse centrale Luana Bühler (Hoffenheim), la capitaine et milieu Lia Wälti (Arsenal), la milieu de terrain Coumba Sow (Paris FC) et l’attaquante Ana-Maria Crnogorcevic (FC Barcelone) n’ont pas pu faire le déplacement à cause de pépins physiques. Des blessures qui ne sont pas jugées comme sérieuses, et les quatre devraient être disponibles ce printemps.