Jeux vidéo : La Nati passe à la trappe dans «FIFA 22»

L’éditeur EA Sports a supprimé 17 équipes nationales, dont celle de la Suisse, du nouvel opus de la célèbre franchise de foot.

Battre la France championne du monde en huitième de finale de l’Euro 2020, cet été, n’aura pas suffi à la Suisse pour figurer dans le prochain opus de la franchise de jeux vidéo «FIFA». Il ne sera donc pas possible de soulever le trophée de la Coupe du monde avec un joueur endossant le maillot de la Nati dans «FIFA 22». L’éditeur américain EA Sports a en effet décidé de supprimer 17 équipes nationales, dont celle de la Suisse, de son prochain jeu vidéo de simulation de foot «FIFA 22». Outre la Suisse, passent aussi à la trappe l'Afrique du Sud, la Bolivie, la Bulgarie, le Cameroun, le Chili, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l’Équateur, l’Égypte, l’Inde, le Paraguay, le Pérou, la Slovénie, la Turquie, l’Uruguay et le Venezuela.

Tandis que sur les réseaux sociaux, les fans du jeu et de la Nati crient au scandale, du côté de l'Association suisse de football (ASF), c’est la stupéfaction et la tristesse qui règnent: «On est surpris est déçu. Nous avons eu l’information comme vous, via leur communiqué», réagit Adrian Arnold, responsable de la communication de l'Association suisse de football (ASF) cité par «Blick». Il explique qu’il n’y a eu aucune demande de la part d’EA Sports ni aucun échange d’argent. «Je ne sais pas ce que cette absence va changer pour nous, mais la Suisse était appréciée dans le jeu et c’est dommage pour les gens qui aiment bien l’équipe nationale», regrette-t-il.