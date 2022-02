Football féminin - La Nati prend l’eau contre l’Autriche

Fin de série

Les protégées d’Irene Fuhrmann n’ont, dans un premier temps, pas réussi à prendre en défaut l’arrière-garde suisse. Gaëlle Thalmann n’a été mise à contribution que dans les arrêts de jeu de la première période. Mais après le thé, les Autrichiennes ont dominé de la tête et des épaules, marquant par Lisa Kolb (64e), Laura Feiersinger (68e) et Nicole Billa (74e) sur penalty. Un succès indiscutable, qui met fin à une série de neuf matches sans défaite de la Nati.

Les nombreuses absences – six titulaires habituelles n’avaient pas effectué le déplacement en terres andalouses pour ce camp d’entraînement – permettent de ne pas s’inquiéter pour les rendez-vous cruciaux dans l’optique d’une qualification pour le Mondial 2023 face aux Roumaines et aux Italiennes au mois d’avril. «Même si nous avons gagné à Palerme, l’Italie reste favorite» du choc au sommet du groupe G à Thoune, a prévenu Nils Nielsen. D’autant plus que les Transalpines ont brillé lors de l’Algarve Cup: après avoir battu la Norvège et le Danemark, elles ne se sont inclinées mercredi qu’aux tirs au but face à la Suède en finale. L’équipe de Suisse est prévenue, elle devra présenter son meilleur visage pour aller en Océanie.