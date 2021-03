En alternant le bon et le moins bon, la Suisse a néanmoins rempli son devoir en venant à bout de la Bulgarie et de la Lituanie récemment. En revanche ce soir à Saint-Gall, s'il s'agit d'une partie amicale pour la Nati, elle reçoit la Finlande avant tout pour une opération séduction. L'Euro approche et certains actifs doivent encore marquer des points en vue de la sélection des 23.