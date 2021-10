Football – La Nati visite le Cirque Knie

L’équipe nationale suisse, qui a posé sa base d’entraînement à Lausanne pour préparer ses matches de qualification pour la Coupe du monde face à l’Irlande du Nord samedi à Genève (20h45) et en Lituanie mardi à Vilnius (20h45), a assisté à une représentation du Cirque Knie mercredi soir sur les rives du Léman.

«Nous avons des journées intensives avec des entraînements sur le terrain ainsi que des analyses vidéo», a expliqué l ’ entraîneur national Murat Yakin. Le spectacle de cirque a été un changement bienvenu pour les joueurs et le personnel. En marge de la représentation, nous avons eu l ’ occasion de discuter avec les artistes et les responsables du Cirque Knie. C ’ était une grande soirée pour nous tous, très réussie.»