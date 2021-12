Hockey sur glace - La National League ne veut pas s’arrêter là

Les clubs de National League, qui se sont réunis ce jeudi en vidéoconférence, ont décidé de poursuivre le championnat en raison du calendrier déjà serré et de la pause olympique. Selon les dirigeants, cela n'aurait aucun sens d'un point de vue sportif ou économique.

Cinq équipes de National League (HC Davos, EV Zoug, HC Lugano et Lausanne HC et HC Ajoie) se trouvent en quarantaine. Trois arbitres qui ont été testés positifs sont également en isolement. A l’instar des joueurs et officiels, ces directeurs de jeu ne présentent aucun symptôme ou alors très léger s .