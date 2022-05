Hockey sur glace : La National League sur le toit de l’Europe

Hormis la NHL, la première division helvétique a été le championnat le plus suivi durant la saison 2021-2022. Berne et Fribourg figurent même sur le podium européen.

La Fédération internationale de hockey (IIHF) vient de publier les statistiques sur les différentes affluences des championnats de hockey sur la saison écoulée. L’étude se base sur le nombre de spectateurs ayant assisté aux rencontres de la saison régulière et derrière l’intouchable NHL, la National League helvétique se classe au 2e rang des championnats les plus suivis au monde durant l’hiver 2021-2022, avec 6139 spectateurs en moyenne par match.

Incontournable Berne

Dans notre championnat, le CP Berne (13 348 spectateurs de moyenne) est non seulement le club le plus suivi en Suisse, mais également en Europe, un record que l’ogre bernois possède depuis 2002. Avec ses 8324 spectateurs de moyenne, Fribourg-Gottéron se classe lui au deuxième rang de National League et fait même un bond sur la scène européenne, passant du 35e au 3e rang, juste derrière le club suédois de Frondas (8531).

Derrière, trois équipes font partie du top 10 européen: Zurich (3e suisse et 4e européen), Zoug (4e et 5e) et Lausanne (5e et 9e). Les autres romands de National League, Bienne et Genève se classent respectivement septième (17e en Europe) et neuvième (25e européen).