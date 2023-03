Session: La naturalisation de la 3e génération ne sera pas rendue plus facile

Ce que demande la loi pour obtenir son passeport

Avec la loi votée en 2017, les jeunes étrangers de la 3e génération, c’est-à-dire les petits-enfants d’étrangers immigrés en Suisse, ont la possibilité d’obtenir une naturalisation facilitée avec une décision qui se prend au niveau de la Confédération, sans passer par la case commune ou canton. Mais la procédure exige de nombreux documents compliqués à obtenir, comme un droit de séjour attesté d’un grand-parent, le permis C d’au moins un parent – qui doit en plus avoir passé au moins dix ans en Suisse et y avoir fréquenté l’école obligatoire pendant au moins cinq ans. Le jeune doit en outre être né en Suisse et y avoir fréquenté l’école obligatoire pendant au moins cinq ans.