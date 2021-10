Procès Maudet – La nature du voyage à Abu Dhabi questionnée

«Un voyage d’agrément ou officiel?», a lancé avec aplomb le premier procureur Stéphane Grodecki à Pierre Maudet pour entamer les débats, mardi. La nature du déplacement à Abu Dhabi lors du Grand prix de formule 1 de 2015 a été au coeur des débats au deuxième matin du procès en appel de l’ex-conseiller d’Etat et de trois co-accusés . «C’était mixte, il y a eu davantage de loisirs, mais il y a également eu des parties officielles», a répondu le prévenu. Interrogé par le Ministère public, puis par les avocats de la défense, il n’a pas varié sur la difficulté de qualifier très précisément le caractère du voyage.

Méconnaissance du politique pointée

Le procureur, incisif, a alors demandé à Pierre Maudet les raisons du malaise éprouvé avant de partir à Abu Dhabi. Pour l’ex-conseiller d’Etat, il est né lorsqu’il est apparu que tous les frais, pour lui et sa famille, seraient pris en charge par les Emirats. Et de préciser: «Le malaise portait sur le risque d’image politique.» Répondant aux questions de la défense, l’ancien élu a dit le sentiment d’une incompréhension entre justice et politique. Selon lui, ce voyage, par nature, ne pouvait être à 100% classé dans la catégorie loisirs ou à 100% officiel. Pierre Maudet a ajouté qu’il avait également ressenti une méconnaissance «de la nature très politique de de la fonction de conseiller d’Etat».