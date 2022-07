Environnement : «La nature nous permet de vivre» et l’ONU ne veut pas qu’on l’oublie

Dans son rapport publié lundi, l’organisation intergouvernementale alerte sur le fait que la nature ne doit pas être seulement «une source de profit pour l’Homme».

L’humanité doit cesser de considérer la nature comme une source de profit à court terme et se baser sur des «valeurs» liant son bien-être à l’état de notre planète. Telle est l’alerte rapportée par l’ONU, lundi.

Sans un tel changement, les objectifs de développement durable et de réduction des inégalités dans le monde resteront des vœux pieux, soulignent les experts biodiversité de l’ONU, l’IPBES, dans le volume consacré aux «valeurs et évaluation de la nature».

L’humain, principale cause de la crise

Ces deux rapports alimenteront les discussions à la COP15 biodiversité, en décembre à Montréal, qui doit fixer un cadre pour protéger la nature et ses ressources au niveau mondial, à horizon 2050.

Pour ce deuxième opus, 80 experts ont analysé plus de 13’000 études scientifiques sur la destruction des écosystèmes et ses raisons et les valeurs alternatives qui pourraient favoriser leur durabilité.