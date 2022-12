Twitter : Les faux pas d’Elon Musk dopent ses concurrents

Le réseau social Mastodon a multiplié par huit le nombre des utilisateurs actifs depuis la prise en main de Twitter par le fantasque milliardaire.

Le réseau social fondé par Eugen Rochko engrange de nouveaux utilisateurs. mastodon/capture d’écran

Mastodon, la plate-forme de médias sociaux décentralisée, revendique plus de 2,5 millions d’utilisateurs actifs. «Nous sommes ravis de voir Mastodon grandir et devenir un nom connu dans les salles de rédaction du monde entier, et nous nous engageons à continuer à améliorer notre logiciel pour faire face aux nouveaux défis qui accompagnent une croissance rapide et une demande croissante», s’est félicité son fondateur, Eugen Rochko, sur le blog de la société.

Le service ne comptait que 300’000 utilisateurs avant le rachat de Twitter et les nombreuses polémiques suscitées par son nouveau patron, Elon Musk. Mais le service est encore très loin des plus de 230 millions d’utilisateurs quotidiens actifs sur Twitter. Il n’est pas non plus réputé pour sa facilité de prise en main, même si des solutions comme Twitter Break facilitent une migration.

Pour rappel, Mastodon n’est qu’une des options à Twitter, aux côtés, notamment, de Post, de Hive et des plateformes plus anciennes et davantage connues comme Discord, Tumblr et Reddit.

Plaidoyer contre Twitter

Dans son billet de blog, Eugen Rochko en a également profité pour tacler Twitter et sa récente controverse sur la suspension de comptes de journalistes, levée depuis. «C’est un rappel brutal que les platesformes centralisées peuvent imposer des limites arbitraires et injustes à ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire tout en tenant votre graphe social en otage», a-t-il relevé. Le développeur allemand n’a pas épargné non plus les journalistes et les institutions gouvernementales qui, selon lui, «ne devraient pas avoir à s’appuyer sur une plateforme privée pour atteindre le public.»