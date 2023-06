Basketball: La NBA a mis les petits plats dans les grands pour préparer la «Wembamania»

«Très rares sont les No 1 de la draft auréolés du statut de superstar de franchise, éclaire Eric Pincus, du Bleacher Report. C’est ce que l’on anticipe pour Wembanyama. Et la NBA, consciente que deux de ses plus grandes stars, LeBron James et Stephen Curry, sont en fin de carrière, aimerait qu’un relais soit vite pris, que de nouveaux talents puissent captiver l’imagination de l’Amérique et du monde. Luka Doncic est de ceux-ci et on espère que Victor aussi.»