Basketball : La NBA a repris avec une défaite des Lakers dans le derby

À Los Angeles, les champions en titre ont été surpris par leurs voisins des Clippers. Les Nets ont battu Golden State dans l’autre match de la soirée.

La bataille de Los Angeles a repris mardi en NBA et les Clippers ont pris le meilleur sur les Lakers (116-109) en ouverture de la saison, gâchant le retour de LeBron James & co. au Staples Center, où les attendaient leurs bagues de champions.

Même à huis clos, coronavirus oblige, cette reprise du jeu devait avoir un air de fête pour la «Laker Nation», 71 jours après ce 17e titre – record des Boston Celtics égalé – glané après trois mois et demi passés dans la bulle de Disney World. La bannière célébrant ce nouveau sacre est d’ailleurs bien présente au plafond de la salle du Downtown, mais un panneau la cache: les fans la découvriront quand il sera possible d’y revenir.

«Kobe c’est pour toi»

Et même quand elle est virtuelle, l’ovation de la foule est dans ces cas-là plus forte pour «LBJ» en train d’enfiler la bague à son petit doigt de la main droite, où il ne reste plus que le pouce de libre depuis ce 4e titre acquis après les deux premiers avec Miami et un troisième avec Cleveland.