Soucis de trésorerie

La NBA attaquée pour loyer impayé

Les propriétaires de l’immeuble abritant la boutique NBA de New York réclament 1,25 million de dollars à la prestigieuse ligue nord-américaine.

Les temps sont durs financièrement, même pour une organisation du standing de la NBA. La ligue nord-américaine de basket a été attaquée en justice par la société 535-545 Fee LLC, propriétaire des locaux abritant le NBA Store de New York, situé sur la Cinquième Avenue. Le motif: loyer impayé.

La NBA est accusée de ne pas avoir effectué les paiements correspondant aux mois d’avril et mai. 535-545 Fee LLC lui réclame 1,25 million de dollars, ainsi que 20’000 dollars d’intérêts.

Toutefois, la NBA ne compte pas se laisser faire et s’est défendue via un communiqué. «Comme d’autres boutiques sur la Cinquième Avenue, le magasin NBA a dû fermer à la suite de la pandémie de coronavirus, informe Mike Bass, directeur de communication de la ligue. Compte tenu de ces circonstances, nous ne pensons pas que ces réclamations soient fondées. Nous avons tenté et continuerons de tenter, de travailler directement avec notre propriétaire pour résoudre ce problème d’une manière équitable pour toutes les parties.»