Basketball – La NBA, bientôt prête à accueillir une entraîneuse?

L’ancienne joueuse professionnelle a surpris tout le monde en rejoignant les Las Vegas Aces, en WNBA. « Il y a eu beaucoup de nuits blanches pour arriver à cette décision » , confie-t-elle. Elle qui disait n’avoir aucune intention de revenir en WNBA avant de recevoir l’appel du club a pesé les avantages que cela procurerait à sa famille et surtout de l’opportunité que cela représentait. « Je me sens prête à avoir ma propre équipe. »

Becky Hammon retourne donc sur les parquets de WBNA… faute de réelles promesses de la ligue masculine? Les joueurs, les dirigeants et les spectateurs sont-ils prêts à encourager une entraîneuse? Parmi les arguments avancés contre l’idée, celui qui revient le plus est celui des capacités. La logique d’une compétition moindre chez les femmes a toutefois été balayée par des stars du ballon orange. « Si vous présentez cet argument à n’importe qui ayant joué au basketball à haut niveau, vous allez paraître vraiment ignorant es» , assène Pau Gasol.

Fait intéressant: cette inquiétude des potentiels rapports sexuels entre hommes et femmes appara î t surtout chez la gent masculine. « La NBA est un environnement incroyablement sexiste », ajoute un ancien coach de NBA resté anonyme. « J’entends les joueurs parler des femmes. J’ai une fille , et je trouve cela parfois dérangeant. » Il estime également que des hommes seraient gênés d’être dirigés par une « elle » plutôt que par un « il » . Toutes ces questions sont les mêmes que celles qui divisent d’autres secteurs depuis des années. Le faible nombre de femmes à la tête d’entreprises, dans les conseils d’administration ou dans certains domaines scientifiques a connu des batailles similaires. « Il y a des mouvements pour augmenter la diversité au travail dans presque toutes les industries du monde. C’est ce qui est attendu. C’est surtout ce qui est juste. Et pourtant la NBA devrait obtenir une dérogation parce que certains fans sont d’accord qu’on le prenne à la légère… juste parce que nous sommes « les sports » ? » lâche Paul Gasol, à la retraite depuis octobre 2021.

Les échos changent totalement trois années plus tard. « USA Today » a fait le point sur les différentes assistantes en NBA. Elles décrochent les postes à responsabilités sans que personne ne sourcille. « C’est une génération de joueurs élevés majoritairement par des femmes, et souvent des femmes seules et fortes » , affirme Jenny Boucek, qui travaille pour les Indiana Pacers. Le jeune joueur Deshaun Highler, qui est apparu dans la série documentaire de Netflix « Last Chance U » , incarne cette nouvelle génération. L’ I nstagram du jeune joueur compte de nombreux messages à l’intention de sa mère – décédée – et de celle qui partage sa vie depuis trois années .