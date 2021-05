Basketball : La NBA crée le «Prix Kareem Abdul-Jabbar»

La NBA a annoncé la création du «Prix Kareem Abdul-Jabbar», du nom du meilleur marqueur de tous les temps et militant de longue date des droits civiques, visant à récompenser le joueur le plus impliqué dans la lutte pour la justice sociale.

Ce prix sera attribué chaque année au joueur qui aura le plus ardemment défendu les valeurs d’égalité raciale, de respect et d’inclusion prônées par la ligue. «Je suis honoré et reconnaissant d’être associé à un tel prix, qui vise à récompenser des personnes dévouées, engagées et désintéressées, afin de promouvoir la lutte pour la justice sociale pour les personnes marginalisées», a déclaré Abdul-Jabbar, légendaire pivot des Los Angeles Lakers et des Milwaukee Bucks, avec lesquels il a été sacré champion à six reprises.