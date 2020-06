Les franchises ont accepté

La NBA de retour au jeu chez Mickey

Les franchises NBA ont voté jeudi en faveur de la reprise de la saison, à partir du 31 juillet avec des matches disputés à huis clos à Disney World en Floride.

Pas de confirmation officielle

La NBA n'a pas encore officiellement communiqué, après cette étape cruciale franchie pour la reprise de la saison, que Silver a fixé au 31 juillet, soit quatre mois et demi après le test positif au Covid-19 du pivot français Rudy Gobert (Utah Jazz) qui l'a forcé à mettre sur pause le championnat. Selon, ESPN, son épilogue est prévu le 12 octobre au plus tard si les finales venaient à se jouer en sept matches.

Toutes les rencontres se dérouleront à Disney World à Orlando, où seront concentrées les équipes sur l'immense site baptisé «ESPN Wide World of Sports Complex», qui dispose notamment d'une salle de 5.000 places, la HP Field House, et de plusieurs hôtels.

Huit clubs exclus

Côté sportif, les 22 équipes concernées sont les huit premiers de chaque conférence au soir du 11 mars: Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphie, Brooklyn, Orlando à l'Est / Lakers, Clippers, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas, Memphis à l'Ouest. Ainsi que les six clubs se trouvant à six victoires ou moins de la 8e place dans chaque conférence, à savoir La Nouvelle-Orléans, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio à l'Ouest, et uniquement Washington à l'Est.