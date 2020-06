Basketball

La NBA prépare une bague intelligente pour ses joueurs

La ligue nord-américaine se prépare scrupuleusement à reprendre la saison. Et envisage une mesure sanitaire «high-tech».

Après plusieurs semaines de négociations et autant de scénarios envisagés, la NBA a entériné la reprise de sa saison. Celle-ci se déroulera au parc Disney d’Orlando, à partir de fin juillet. Pour préparer au mieux ce retour au jeu, la ligue nord-américaine planche sur d’importantes mesures sanitaires. Outre des tests réguliers, le port du masque ou encore la distanciation dès que possible, devenus la norme, les dirigeants prévoient de mettre à disposition des joueurs et des staffs une bague intelligente.