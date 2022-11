Météo : La neige a fait une brève incursion dans nos montagnes

La baisse des températures et le passage de précipitations ont recouvert d’un manteau blanc certaines régions du pays. Mais ce n’est pas parti pour durer.

La webcam à Leysin montre qu’entre le ciel éclairé du jeudi soir et celui du vendredi matin, les précipitations ont été présentes.

Le mois d’octobre exceptionnellement doux est bel et bien du passé. Des chutes de neige se sont produites jusqu’à moyenne altitude, jeudi soir, et dans la nuit. Au petit matin, certaines stations météorologiques ont relevé des quantités non négligeables. Par exemple, il est tombé 27 centimètres de neige fraîche au col du Grand-Saint-Bernard. Quelques centimètres sont aussi tombés par exemple sur les hauteurs de la station de ski de Leysin (VD).