Valais : La neige est de retour, le danger d’avalanche aussi

Les prochains jours s’annoncent «périlleux» selon les termes du Groupe Prévention Accidents Avalanches Valais. Les amateurs de ski, de hors-pistes et de randonnées sont toutefois appelés à être prudents. Plus d’un mètre de neige fraîche est tombé depuis la semaine dernière dans certaines régions du Valais. Le froid actuel freine la stabilisation du manteau neigeux, précisent les autorités. Le degré de danger d’avalanche est de 3 pour la majeure partie du canton et des Alpes, et monte à 4 dans certaines zones.