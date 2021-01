Vendredi, au réveil, on était d’ailleurs plus sur le haut de la fourchette dans les rues de Crans-Montana. Programmée à 10 heures, la première descente du week-end a été décalée à 13h15.

« On a déjà tout planifié et nous savons à quel moment nous allons travailler, expliquait Marius Robyr jeudi soir. Il a fallu trouver 50 personnes supplémentaires pour aller sur la piste. » En tout, 120 personnes « de piquet » étaient attendues dès 4 heures ce vendredi matin pour œuvrer sur le tracé.

La semaine passée déjà, il était tombé près d’1m60 de neige après les courses de Coupe d’Europe. « La météo n’est pas avec nous ces temps-ci. On nous annonce de la neige, du vent, peut-être un peu de brouillard. Si on sort de là et que l’on réussit à passer à-travers, ça voudra dire que nous sommes bons (rires)!»