Allemagne : La neige piège des automobilistes dans leur voiture

Dans la nuit de lundi à mardi, la neige a perturbé la circulation sur les routes du nord-est de l’Allemagne. Le Royaume-Uni est également touché.

Ces automobilistes et chauffeurs de poids lourds ont été bloqués sur une trentaine de kilomètres sur l’autoroute A2, près de Bielefeld (Rhénanie du nord-Westphalie) en raison des fortes chutes de neige en Allemagne, depuis plus de 48 heures, selon la police. Plusieurs camions se sont renversés, entraînant la fermeture de l’autoroute dans les deux sens.

«Situation générale difficile»

La plupart des automobilistes ont passé près de 16 heures dans leur véhicule, dans un froid glacial. Des secouristes leur ont fourni couvertures et boissons chaudes.

Des automobilistes ont également été bloqués une partie de la nuit, dans le centre de l’Allemagne, sur l’autoroute A4. Le ministre des Transports, Andreas Scheuer, a appelé les habitants du nord et du centre de l’Allemagne à s’abstenir de circuler au moins jusqu’à mercredi.

Retards des trains

Ces chutes de neige et la formation de congères ont également entraîné retards et annulations sur le réseau ferroviaire, selon la Deutsche Bahn. Plusieurs lignes longue distance sont concernées dans toute l’Allemagne. Après de nouvelles chutes attendues dans le nord, mardi et mercredi, ces précipitations devraient ensuite diminuer en intensité. Le froid devrait toutefois rester intense cette semaine, avec des températures proches des -20°C la nuit dans certaines régions.