Suisse : La neige s’invite en moyenne montagne

Un front automnal a traversé le pays dimanche, provoquant d’intenses précipitations et une baisse drastique des températures.

Le sud des Alpes a été particulièrement arrosé avec 120 mm de pluie mesurés à Stabio et 90 mm à Lugano, selon MétéoSuisse . La vallée de Conches et la région du Simplon ont enregistré des valeurs atteignant les 50 mm.

Jusqu’à 20 degrés perdus

«La baisse des températures a également été remarquable», écrit l’agence météorologique sur son blog. Si les stations de plaine et de montagne ont perdu une dizaine de degrés en moyenne, Ulrichen (VS) a connu un grand écart avec une perte de près de 20 degrés en vingt-quatre heures, le thermomètre flirtant avec la barre du 0 degré dimanche à midi. Ces conditions ont engendré un abaissement rapide de la limite des chutes de neige, qui a même atteint 1300 m dans la vallée de Conches au plus fort de l’épisode. Les cols alpins de la Furka, du Grimsel, du Nufenen et du Susten ont dû être fermés jusqu’à nouvel avis.