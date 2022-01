Météo - La neige s’est invitée jusqu’en plaine, mais ne restera pas

Des gros flocons se sont abattus sur une partie de la Suisse romande dans la nuit de vendredi à samedi, offrant à la vision matinale un beau manteau blanc et froid. Un second épisode de précipitations est annoncé par Météosuisse entre samedi après-midi et dimanche soir, mais avec une limite pluie-neige plus haute que la veille. En montagne on pourra s’attendre à 20 à 40 cm de neige sur l’ensemble du week-end.