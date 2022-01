Météo : La neige va faire son grand retour

Une succession de perturbations va mettre fin aux conditions anticycloniques ces prochains jours. De quoi rafraîchir le manteau neigeux, pour le plus grand plaisir des amateurs de glisse.

L’anticyclone qui influence le temps en Suisse depuis près de trois semaines perd de la vigueur et va laisser sa place à un défilé de perturbations sur le pays en début de semaine prochaine. Un important cumul de neige est attendu en montagne. Des flocons pourront même tomber par moments jusqu’en plaine, selon MétéoSuisse .

Les choses sérieuses vont commencer lundi matin. Un front froid lié à une dépression qui progresse depuis l’Écosse sur la mer du Nord va aborder nos régions dans un puissant courant du nord-ouest. Le versant nord des Alpes et du Jura devraient alors faire face à d’importantes précipitations. La limite de la neige se situera vers 600 m d’altitude dans un premier temps, avant d’atteindre la plaine en soirée.

Un paquet de neige en montagne

L’épisode neigeux risque de se solder avec des cumuls importants. Ainsi, jusqu’à 70 cm sont attendus dans les Alpes centrales et orientales et quelque 40 cm dans le massif du Jura. Même si une certaine incertitude demeure sur les quantités, prévient l’agence, cet apport de neige fraîche va faire le bonheur des stations et amateurs de sports d’hiver.