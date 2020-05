Actualisé 29.04.2020 à 12:29

Concours m4music

La Neuchâteloise Giulia Dabalà a été sacrée

La chanteuse et musicienne a gagné le prix de «Demo Of The Year» grâce à son titre «War Drums».

de Fabien Eckert

La lauréate, en plus du prix principal, a aussi été couronnée dans la catégorie Pop m4music

Giulia Dabalà, de La Chaux-de-Fonds, a remporté la prix principal du concours Demotape Clinic du festival m4music avec son titre «War Drums». Elle va empocher 5000 fr. «Avec son arrangement intéressant, ses percussions et sa voix pleine de caractère, Giulia fait preuve d’un grand potentiel et d’un grand savoir-faire», a estimé Jennifer Jans, membre du jury.