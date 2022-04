Suisse – La neutralité au coeur de l’assemblée des délégués UDC

Suisse : La neutralité au cœur de l’assemblée des délégués UDC

Les sanctions du Conseil fédéral contre la Russie, un rapprochement avec l’OTAN et l’adhésion au Conseil de sécurité de l’ONU menacent la neutralité suisse selon le parti.

Vendredi soir, le comité de l’UDC suisse avait adopté une résolution à l’attention de l’assemblée des délégués en faveur «de la neutralité armée perpétuelle intégrale» du pays. Cette dernière est, selon la formation politique, garante de la paix et de la sécurité de la Suisse «depuis plus de 200 ans». L’UDC demande notamment au Conseil fédéral de renoncer à tout rapprochement avec l’OTAN ou à la politique de sécurité et de défense commune de l’UE (PESCO).