politique climatique: La neutralité carbone ne rime pas forcément avec décroissance

Le scénario principal implique la poursuite et le renforcement des instruments de politique climatique existants. Dans le système d’échange de quotas d’émission (SEQE), les prix augmentent pour s’établir à environ 430 francs d’ici à 2050 et la taxe sur le CO 2 sur les combustibles fossiles atteint 500 francs par tonne de CO 2 (contre 120 fr./tCO 2 en 2022). Dans ce scénario, le bien-être, à savoir l’unité de mesure de la prospérité d’un pays, progresse de 36% d’ici à 2050. Quant au PIB, il augmente de 33%. Cela représente une croissance d’environ 1% par an jusqu’en 2050, analogue à celle qui prévaut dans les deux autres scénarios. Par ailleurs, l’emploi progresse également dans chacun des trois scénarios.